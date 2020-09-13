فيضانات السودان.. نصف مليون متضرر

عربيات ودوليات

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوشا» أن أكثر من نصف مليون سوداني تضرروا من الفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة التي رفعت منسوب مياه نهر النيل إلى مستويات قياسية.وقال المكتب في بيان إنه بلغ عدد المتضررين من الفيضانات 557 ألفا و130 شخصا في 17 من ولايات السودان الـ18، مشيرا إلى أن المناطق الأكثر تضررا هي الخرطوم وشمال دارفور (غرب) وسنار (شرق). وأضاف البيان أن عدد المنازل التي دمرتها الفيضانات أو ألحقت بها أضرارا بلغ 111 ألفا و426 منزلا. وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن الأمطار الغزيرة التي تهطل على السودان منذ نهاية يوليو تزيد مخاطر تفشي أمراض عدة، وتعرقل الجهود الرامية لاحتواء وباء فيروس «كورونا» المستجد. وأوضح البيان أن نظام الصرف الصحي في السودان لا يعول عليه، وأن المياه الراكدة في أماكن عديدة تخلق ظروفا مثالية لتفشي أمراض تنتقل بالمياه وأخرى تنتقل بواسطة نواقل، مثل أمراض الكوليرا وحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع والشيكونغونيا «في بلد نظامه الصحي هش للغاية».

