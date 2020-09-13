الحكومة الأفغانية وطالبان «وجهاً لوجه»

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الدوحة- الوكالات: انطلقت صباح امس مفاوضات السلام الأفغانية بين الحكومة وحركة طالبان، في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور دولي وإقليمي كبير في خطوة وصفت بالتاريخية والجادة نحو إحلال السلام المستدام في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في افتتاح هذه المحادثات، إنه يأمل أن يخدم المبعوثون الشعب الأفغاني، مضيفا أن بلاده لن تدخر جهدا لدعم مفاوضات السلام الأفغانية إلى جانب الجهود الدولية. وأكد الوزير القطري أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في أفغانستان هو وقف إطلاق النار والبدء في الحوار، مشيرا إلى أن اتفاق السلام الأفغاني يجب أن يكون على أساس لا غالب ولا مغلوب. من جهته قال رئيس لجنة المصالحة الأفغانية عبدالله عبدالله إن الشعب الأفغاني يأمل في نجاح مفاوضات السلام،وأضاف أن الشعب الأفغاني يأمل في إنهاء الحرب وإقامة نظام دستوري يحقق الاستقرار في البلاد مؤكدا أن الصراع الحالي لا منتصر فيه، والجميع خاسرون إذا لم يستجيبوا لإرادة الشعب.

بدورها، أكدت حركة «طالبان» أن أفغانستان المستقبل يجب أن تقوم على نظام إسلامي، فيما اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن اختيار النظام السياسي للبلاد يعود للأفغان أنفسهم. قال الملا عبدالغني برادر، زعيم «طالبان» السياسي إنه «يتطلع لأفغانستان تنعم بالسلام والاستقرار»، مشددا على ضرورة أن تكون أفغانستان «دولة مستقلة».

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الشعب الأفغاني لديه فرصة تاريخية لبدء مسار جديد للبلاد، مضيفا أن الخيار الأمثل في أفغانستان هو تداول السلطة «ولا نسعى لفرض نظامنا على أحد».

