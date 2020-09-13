«القاعدة» يهدد صحيفة «شارلي إيبدو» بهجوم ثانٍ

عربيات ودوليات

باريس- الوكالات: هدد تنظيم «القاعدة» صحيفة «شارلي ايبدو» الفرنسية بهجوم مماثل لذلك الذي حدث عام 2015 وطال موظفيها، وذلك بعد إعادة نشرها رسوما كاريكاتورية مسيئة وفق ما ذكر الجمعة موقع «سايت» الذي يتابع نشاطات الجهاديين. وحذر «القاعدة» الصحيفة الساخرة بأنها ستكون مخطئة اذا ما اعتقدت أن اعتداءات 2015 كانت لـ«مرة واحدة» فقط، بعد اعادة نشرها «رسوما حقيرة» في عدد لمناسبة بدء محاكمة المشتبه بتنفيذهم الاعتداء في باريس. وجاءت هذه التصريحات في النسخة الإنكليزية من النشرة التي أحيت ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001 التي نفذها التنظيم. وذكر التنظيم الارهابي أن رسالته الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون هي «نفسها» التي وجهتها الى فرنسوا هولاند الذي كان رئيسا خلال اعتداءات عام 2015. وقال إن فرنسا بقيادة ماكرون «أعطت الضوء الأخضر» لإعادة نشر الرسوم. وفي يناير 2015، استهدف الجهاديون شريف وسعيد كواشي وأميدي كوليبالي صحيفة «شارلي إيبدو» وقتلوا 17 شخصًا بينهم عدد من أبرز محرري الأسبوعية الساخرة، إضافة إلى ثلاثة عناصر شرطة وعامل وزبائن في محل لبيع الأطعمة اليهودية.