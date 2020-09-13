روسيا توزع لقاح «سبوتنيك» على أقاليمها

عربيات ودوليات

نيويورك- موسكو- الوكالات: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا شاملا حول مكافحة جائحة فيروس «كورونا» اعتبرت فيه الوباء أحد أكبر التحديات العالمية التي واجهتها المنظمة الأممية منذ تأسيسها. وصوت 169 دولة لصالح القرار فيما عارضته الولايات المتحدة وإسرائيل، وسط امتناع أوكرانيا وهنغاريا عن التصويت.

وعبرت الجمعية العامة عن قلقها العميق من التأثير المدمر للوباء على المجتمع والاقتصاد وأنظمة التوظيف والتجارة العالمية والسفر والزراعة والصناعة وقطاع الأعمال. وأكدت أن عواقب الجائحة تنعكس بشكل أكثر سلبا على حياة النساء وكبار السن والشباب والأطفال والفقراء والضعفاء، وأشارت إلى أن أزمة «كورونا» تسببت بتنامي أشكال التمييز والكراهية والعنصرية، داعية إلى مكافحة هذه المظاهر.

كما عبرت عن قلقها إزاء انتشار المعلومات المضللة والدعاية عن الوباء، بما في ذلك عبر الإنترنت. وشددت على ضرورة توفير وسائل التشخيص «الفعالة وعالية الجودة والآمنة» للكشف عن الفيروس وتوفير العلاج منه والأدوية واللقاحات اللازمة لمكافحته في العالم.

وحتى فجر امس تجاوز عدد مصابي «كورونا» بالعالم، 28 مليونا و637 ألفا، توفي منهم أكثر من 918 ألفا وتعافى ما يزيد على 20 مليونا و560 ألفاً، وفق موقع «ورلدميتر».

وقالت الولايات المتحدة أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة أنّها لا تستطيع دعم قرار يُبرز دور منظّمة الصحّة العالمية ولا يأتي على ذِكر المدافعين عن حقوق الإنسان.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة الروسية عن بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي «سبوتنيك V» ضد فيروس «كورونا» على الأقاليم الروسية. وأشارت الوزارة إلى أنه خلال توزيع الدفعة الأولى سيتم ترتيب الإجراءات اللوجستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح وتوزيعه وتنظيم تلقيح المواطنين، وخاصة من الفئات الأكثر عرضة للخطر. يذكر أن روسيا سجلت أول لقاح في العالم ضد فيروس «كورونا»، وتم تطوير اللقاح في مركز «غامالي» للأبحاث العلمية، ويشرف الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على إنتاجه.

إلى ذلك، خرجت عالمة فيروسات صينية هاربة كانت مختبئة خوفًا على سلامتها، إلى العلن مرة أخرى لتقديم ادعاء مثير بأن لديها دليلًا علميًا يثبت أن فيروس «كورونا» صنع في مختبر في الصين. وأدلت د. لي مينغ يان العالمة التي قالت إنها أجرت بعض الأبحاث المبكرة حول«COVID-19» العام الماضي، بالتعليقات خلال مقابلة في برنامج حواري بريطاني بعنوان «Loose Weman».

وعندما سُئلت من أين أتى الفيروس القاتل الذي أودى بحياة أكثر من 900 ألف حول العالم، أجابت يان- متحدثًة عبر محادثة فيديو من موقع سري «إنه من المختبر في ووهان، والمختبر يخضع لسيطرة حكومة الصين». وأصرت على أن التقارير المنتشرة التي تفيد بأن الفيروس نشأ العام الماضي من سوق رطبة في ووهان تبيع الأسماك في الصين هي «ستار من الدخان».

