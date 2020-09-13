تخفيضات.. الصوت بـ 300 دينار

آراء

قيام بعض الناخبين ببيع صوته بمبلغ 300 دينار الى أحد المرشحين أمر مؤسف، فهل يعي من قام بذلك بأنه باع نفسه ووطنه والأجيال القادمة بهذا المبلغ البخس؟ الى هذه الدرجة وصلت دناءة النفس، وبعدها نقعد نتحلطم ونقول مجلس الامة لم يفعل شيئا، ولا يشعر بهموم المواطن ولا بمعاناته. لا اقول لهؤلاء اعملوا شيئاً لهذه الفئة، الرجل (المرشح) عطاك هذا المبلغ ودفع ثمن انتخابك له، وهذا الاتفاق بينكما فلا تطالبه بأي شيء لمدة اربع سنوات، لانه أعطاك قيمة تصويتك له لأربع سنوات.

الاغلبية تقول وتكتب وتراهن على وعي الناخبين وان نتيجة الانتخابات القادمة وافرازاتها ستكون مختلفة تماما، وانا أقول لهذه الأغلبية لاتتفاءلون كثيرا بافرازات المجلس القادم، فالنتائج والصورة واضحتان وضوح الشمس، والدليل مانشاهده من مظاهر سلبية ستعيدنا الى «طمام المرحوم» فلن يتغير أي شيء، وأغلبية المرشحين الذين يتمنى الناس عدم نجاحهم سيعودون مرة أخرى وبمراكز أفضل وستبقى الأمور كما كانت بل أسوأ من الحاضر؛ يعني انتخابات فرعية وطائفية وقبلية وعائلية وحزبية وشراء للذمم، مظاهر ماذا ستكون مخرجاتها؟ كم أتمنى وأرجو الناخبين أن يعوا المتطلبات الكبيرة للمرحلة المقبلة، وكم أتمنى أن يكون التصويت فقط من أجل الكويت وليس من أجل أي شيء آخر.

وبالختام اقول حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها وأدعو رب العباد ان يعافي ويشافي أميرنا ويعود الينا سالما معافى وأن يبعد عنا رب العالمين وباء «الكورونا» وعن العالم بأسره.

