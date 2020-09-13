مهارات إدارية «3» إدارة الوقت

آراء

يعتبر علم ادارة الوقت أحد فروع علم الادارة والذي يهتم باستغلال الوقت بكل فعالية وكفاءة، والحد من هدره دون جدوى، والاستفادة منه بزيادة انتاجية العاملين في وقت محدد، لذا يعتبر استثمار الوقت وتنظيمه لتحقيق الأهداف المنشودة أحد سبل النجاح، كما يعتبر ذلك من سمات المدير الناجح، والتي تفرقه عن غيره.

كما يعرف الوقت بأنه مفهوم يرتبط بالزمن والأعمال التي يمكن انجازها من خلال هذا الوقت وهو يشكل عاملا مؤثرا في حيوية وفعالية الادارة، لذا تبرز أهمية ادارة الوقت من خلال النقاط التالية:

1- ترتبط ادارة الوقت بجميع عناصر الادارة كالتخطيط والرقابة وغيرها لرفع الانتاجية والسرعة في الانجاز.

2- تعتبر أحد أهم العوامل الفعالة في نجاح منظومة العمل لتحقيق الأهداف المنشودة عبر ايجاد حلول سريعة بأقل جهد.

3- تحديد الأساليب التي يتبعها المسؤول في ادارة الموارد الأخرى وتحسين نوع العمل للحصول على أفضل النتائج.

4- تضفي على العمل بعدا تنمويا في تحقيق التطوير الذاتي والأهداف الشخصية للعاملين.

تتطلب ادارة الوقت مجموعة من العوامل الأساسية حتى تكون فعالة وناجحة منها:

1- الاهتمام بالتخطيط بما يتفق مع الأهداف والأولويات والحد من المهام الروتينية للاستفادة من الوقت بشكل فعال.

2- وضع سجل أسبوعي للأنشطة اليومية لتحليل ناجح للوقت.

3- انجاز المهام بالشكل الصحيح لزيادة الفعالية والايجاز للمساعدة في زيادة فهم المطلوب والالتزام بالمواعيد النهائية.

4- ايجاد حلول بديلة وتمكين العاملين من اختيار الحل الفعال.

كما أن من أبرز خطوات ادارة الوقت الفعال ما يأتي:

1- وضع خطة زمنية ومراجعة الخطط والأهداف والأولويات.

2- تطبيق معايير الفعالية من الانتاجية والجودة بعد تحديد الأولويات والأهداف.

3- تحديد قائمة بالمهام اليومية مع عدم المبالغة في وضع مهام كثيرة والتي تسبب شعور القلق والضيق.

4- الاستغلال الأمثل للأوقات الهامشية في الاسترخاء والتأمل والتفكير.

يوجد العديد من مهارات ادارة الوقت وللايجاز نذكر منها:

1- التخطيط: وأهميته في تنظيم الوقت وادارته بشكل فعال.

2- التنظيم: وأهميته في تأدية المهام في الوقت المناسب.

3- تحديد الأولويات: بترتيب الأهم ثم المهم.

4- التوجيه والمتابعة: بمقارنة ما تم انجازه وما هو مخطط لانجازه في الوقت المحدد.

وسائل ادارة الوقت الفعال:

أولا: الوسائل التقنية مثل الكمبيوترات والمفكرة الالكترونية والمسجلات الصوتية والماسح الضوئي والبريد الالكتروني.

ثانيا: الوسائل غير التقنية مثل الذاكرة الشخصية والمفكرة المكتبية أو الاعتماد على السكرتارية.

ان من أكثر أسباب الفشل في ادارة الوقت شيوعا:

1- اغفال أهمية وضع الأهداف والأولويات.

2- اختيار الوقت غير المناسب للبدء في العمل.

3- عدم الالتزام بجدولة المهام وبالتالي تراكم الأعمال.

4- الانشغال بأمور هامشية كتصفح مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني وغيرها.

أخيرا وليس آخرا؛ كما يقال الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك ولكن ليس على حساب الجودة في الانتاجية، لذا فإن ادارة الوقت لا تعني أداء المهام بشكل أسرع، بقدر ما تعني أداءها بالشكل السليم للوصول الى الأهداف المنشودة وبالشكل الفعال وبالجودة المطلوبة.

والله ولي التوفيق

