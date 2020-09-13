لبنان بين الانفجار والحريق والهجرة

آراء

قبل وقوع انفجار مرفأ بيروت، كان اللبنانيون يقرعون أبواب الهجرة جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع وهربا من طبقة سياسية يتهمونها بالفساد وهدر المال العام ويطالبون منذ 17 أكتوبر 2019 برحيلها مجتمعة. وجاء الانفجار ليفاقم غضبهم خصوصا بعد اعلان السلطات أن الانفجار ناجم عن كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم مخزنة منذ سنوات في أحد مستودعات المرفأ.

ولم يمر سوى 40 يوما على الانفجار الأول ليشعل الحريق الضخم الذي اندلع في مرفأ بيروت الخميس الماضي غضب اللبنانيين، وجدد مشاعر ذعر وهلع عاشوها في انفجار المرفأ يوم 4 أغسطس، والذي تسبب حينها بدمار كبير في العاصمة، وأدى لمقتل نحو 191 شخصا وأكثر من 6500 جريح وعشرات المفقودين.

ورغم أنه لم يسقط ضحايا بسبب حريق 10 سبتمبر فانه جدد سخط اللبنانيين من سلطاتهم المحلية، ووصف كثيرون الحريق بـ«المريب»، فكان السؤال الجوهري: لماذا لم يتخذ المسؤولون اجراءات صارمة لتطويق المرفأ وحمايته من خطر المواد القابلة للاشتعال؟

عمليا، استغرق اخماد الحريق ساعات طويلة بجهود فوج الاطفاء والدفاع المدني وطوافات الجيش اللبناني، وأوضحت قيادة الجيش أن الحريق اندلع في مستودع للزيوت والاطارات بالسوق الحرة في المرفأ.

وكان مستغربا ما قاله مدير عام المرفأ بالتكليف باسم القيسي انه بعد انفجار 4 أغسطس قد تكون حصلت فوضى في عملية تخزين البضائع بسبب الحاجة الى عمليات الترميم، مشيرا الى أن الحريق وقع على أرض مستأجرة وقد نتج اما عن احتدام الحرارة أو خطأ آخر.

كل هذا عجل بهجرة اللبنانيين، فيبدو أن لبنان سيكون أمام موجة جديدة من هجرة أبنائه، نتيجة تسارع وتيرة الانهيار الاقتصادي، وفي ظل غياب الاستقرار السياسي والقلق الأمني بالبلاد. ففي 2018 هاجر نحو 33 ألف لبناني، بينما هاجر مع نهاية 2019 نحو 66 ألفا، أي بزيادة الضعف. ومع بداية 2020، لم تتضح أرقام الهجرة، نتيجة تقليص الطيران واغلاق المطارات بسبب تفشي فيروس كورونا.

لكن مع فتح مطار بيروت في أول الشهر الماضي وحتى 4 من الشهر الحالي، كان متوسط عدد القادمين الى لبنان هو 2300، ومتوسط عدد المسافرين 3100. أما بعد وقوع انفجار 4 أغسطس، فقد تراجع المعدل اليومي للقادمين الى 2100، بينما ارتفع عدد المسافرين الى 4100. وهذه الأرقام مؤشر على تسارع وتيرة الهجرة من لبنان، لأن «لدى معظم اللبنانيين رغبة في الهجرة، لكن الامكانيات ضعيفة على مستوى سبل تأمين التأشيرات وفرص العمل في الخارج».

كما أن الفئة الشابة المتعلمة هي التي تهاجر بحثا عن فرص عمل خارج لبنان، ومعلوم أن لهذا النوع من الهجرة تأثيرا «كارثياً» على الاقتصاد اللبناني، لأنه يطال الفئة المنتجة التي تؤثر في عجلة الانتاج، و«على المدى المنظور قد تؤدي الى تدهور مضاعف في الخدمات الطبية والتعليمية ومختلف القطاعات الأساسية».

ويتوقع أن تتسبب هجرة اللبنانيين في انحسار الثروات لدى فئة أو دائرة ضيقة غير مرتبطة بالدورة الاقتصادية العامة، «أما من يبقى فهو لأنه عاجز عن الهجرة، الأمر الذي يفسر ارتفاع مؤشرات الفقر وما جاء في تقرير الاسكوا من أن نسبة الفقراء تضاعفت في لبنان لتصل الى 55% في عام 2020 بعد أن كانت 28% في عام 2019».

للأسف لبنان مقبل على تدهور اقتصادي لا قعر له، وذلك مع توجه «مصرف لبنان» الى رفع الدعم لاحقا عن السلع المستوردة من القمح والوقود والأدوية نتيجة تراجع احتياطاته بالدولار. وهذا الواقع يدفع كل من استطاع الى الهجرة وأخذ جميع مدخراتهم، لعدم شعورهم بالأمان. ليبقى الوضع كما هو عليه في انتظار حلول عميقة وبدائل مجدية.

والله من وراء القصد،،،

