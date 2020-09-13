قائد العمل الإنساني

آراء

صادف يوم التاسع من سبتمبر الحالي الذكرى السادسة لاختيار حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائداً للعمل الانساني، واختيار دولة الكويت مركزاً للعمل الانساني، وجاءت تسمية سموه نتيجة مسيرة حافلة امتدت من ستينيات القرن الماضي.

حقيقة يغمرني الفرح كمواطن كويتي ان تمر علينا مثل هذه الذكري الجميلة كل سنة لتسمية سيدي سمو الأمير حفظه الله ورعاه قائدا للعمل الانساني.

ونفتخر ونعتز حقيقة بالمكانة العالية التي رفع اليها سموه اسم الكويت بين سائر الدول ونرجو وندعو الله أن يمن على سموه بموفور الصحة وعاجل الشفاء

