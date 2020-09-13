انطلاقة مثالية لأرسنال

دوليه

افتتح أرسنال مشواره في الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم 2020-2021 بأفضل طريقة ممكنة وذلك بفوزه على فولهام بنتيجة 3 - 0 في اللقاء الذي أقيم أمس على ملعب «كرافن كوتيج».

ووقّع المهاجم الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت على الهدف الافتتاحي لأرسنال في مرمى فولهام في الدقيقة 9 كما أنه أول أهداف الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنكليزي، فيما أضاف غابرييل ماغاليس الهدف الثاني في الدقيقة 49 وسجل إيميريك أوباميانغ الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 57.

ويخوض توتنهام مواجهة صعبة أمام ايفرتون في افتتاح مشواره في الدوري اليوم، فيما يلتقي ليستر سيتي مع وست بروميتش الوافد الجديد على البطولة.

وتشهد مباراة توتنهام مع ايفرتون مواجهة بين المدربين الكبيرين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب النادي اللندني ونظير الايطالي كارلو انشيلوتي.

ويسعى الناديان الى المنافسة على مراكز دوري أبطال اوروبا في الدوري الانكليزي هذا الموسم بعد أن فشلا في التأهل الى المسابقة القارية الأهم نهاية الموسم الماضي.

وأظهر دور مورينيو الذي خطف الأضواء في الفيلم الوثائقي «أول أور ناثينغ» (كل شيء أو لا شيء) الذي يسلط الضوء على كواليس موسمه الأول في توتنهام أنه لا يزال تلك الشخصية القوية التي جعلت منه «المدرب المميّز». الا ان مورينيو يحتاج لأن يتصدر العناوين لنتائجه الجيدة عندما يدخل موسما مصيريا له وللنادي.

بعد أن أبعدت الاصابات هدافه هاري كين والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين والحارس الاول والقائد الفرنسي هوغو لوريس لفترات طويلة عن المنافسات الموسم الفائت، لم ينجح مورينيو في قيادة الفريق الى مركز مؤهل لدوري الابطال.

وكان ذلك ضربة قاسية للنادي الذي حل وصيفا للمسابقة القارية عام 2019. ومع غياب أي لقب عن خزائنه منذ العام 2008، لا يمكن لتوتنهام ان ينزلق اكثر خارج المنافسة هذا الموسم.أما على الصعيد الشخصي، يتطلع مورينيو للفوز بأول ألقابه منذ الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» مع مان يونايتد عام 2017.

ومن شأن التعاقد مع الظهير الايمن الايرلندي مات دوهيرتي من ولفرهامبتون ولاعب الوسط الدنماركي بيار-ايميل هويبيرغ من ساوثمبتون، أن يمنح مدرب ريال مدريد الاسباني وانتر الايطالي السابق خيارات أكثر في حال تجدد الاصابات، لكن الحفاظ على لياقة كين يبقى تحديا من أجل نجاح توتنهام.

من جانبه أكد أنشيلوتي مدرب ايفرتون أنه سيسعى مع لاعبيه لاحتلال أحد المراكز الاوروبية، بعد أن حل في مركز ثاني عشر مخيّب مع نهاية الموسم الفائت.

وبدأ أنشيلوتي مشواره بصورة ايجابية مع نادي «مرسيسايد» عندما وصل الى رأس الجهاز الفني في ديسمبر الفائت، الا ان الفريق شهد تراجعا في المستوى لينهي الموسم في أسوأ مركز له منذ عام 2004.وشكّل ذلك خيبة أمل لأنشيلوتي، الفائز بدوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات كمدرب، الذي كان يأمل في قيادة الفريق الى مقعد قاري رغم توليه المنصب والـ«توفيز» يصارع للخروج من معركة الهبوط.وقال الايطالي (61 عاما) «أعتقد أن الهدف الذي نريد تحقيقه هو الصراع على المراكز المتقدّمة في البرميرليغ من أجل التأهل الى اوروبا الموسم المقبل».

