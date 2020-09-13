إيسكو تدرب منفرداً

دوليه

أدى ايسكو، تدريبات منفردة، اول من امس على أرضية الملعب، ضمن المرحلة الأخيرة من تعافيه جراء اصابة التواء الكاحل التي لحقت به، وذلك في حصة تدريبية لم يتمكن خلالها مدرب ريال مدريد، زيدان، من الاعتماد على هازارد غاريث بيل، اللذين تدربا داخل الصالة الرياضية.

ويواصل هازارد، تدريبات الأحمال لتقوية الكاحل الذي خضع فيه لجراحة، بينما يواصل بيل تعافيه من آلام الركبة التي عانى منها عقب تلقيه ضربة قوية خلال مباراة منتخب بلاده الأخيرة. كما غاب عن المران، سيرجيو ريغيلون بسبب اصابته بالتواء في الكاحل أيضًا، وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز للاصابة.

وأفادت مصادر من داخل النادي، أن ايسكو شعر بتحسن في وقت أسرع مما كان متوقعًا، ومن المحتمل مشاركته في أولى مباريات الفريق بالموسم الجديد، المقرر لها 20 سبتمبر الحالي، أمام سوسييداد.

