بيليتش: لم ننته من سوق الانتقالات

دوليه

قال سلافن بيليتش مدرب وست بروميتش الصاعد حديثا للدوري الانكليزي ان فريقه لم ينته بعد من سوق الانتقالات حيث يسعى لشراء المزيد من اللاعبين لكنه يعاني لابرام صفقات جديدة بسبب قلة الأموال.

وتعاقد وست بروميتش بالفعل مع خمسة لاعبين وهم ماتيوس بيريرا وغرادي ديانغانا وكالوم روبنسون وسيدريك كيبري وديفيد باتون استعدادا للموسم الجديد منذ عودته لدوري الأضواء بعد غياب عامين.

وسيخضع المدافع الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش للفحص الطبي قبل صفقة انتقال مجاني بينما يرغب بيليتش أيضا في بقاء فيليب كروفينوفيتش لفترة اعارة ثانية في وست بروميتش. وقال بيليتش في مؤتمر صحافي قبل مباراته الافتتاحية اليوم على أرضه أمام ليستر سيتي «نتعامل مع الأمر بذكاء لكن يصعب ذلك في عدم وجود أموال كافية للتعاقد مع اللاعبين الذين نرغبهم».

«نسعى للكيف وليس الكم. نرغب في التعاقد مع لاعبين لتطوير الفريق بسرعة وهذه النوعية من اللاعبين تحتاج الى أموال. نقترب من التعاقد مع صفقتين جديدتين. نحاول الاستفادة قدر الامكان من فترة الانتقالات الحالية الصعبة ليس فقط بسبب وباء كوفيد-19 ولكن لأننا أصبحنا في موقف يضطرنا الى انفاق أموال للحفاظ على لاعبينا من الموسم الماضي».

ويأمل بيليتش أيضا في التعاقد مع كارلان غرانت (22 عاما) مهاجم هدرسفيلد تاون وكذلك استعارة كونورو غالاغر لاعب وسط تشلسي الشاب (20 عاما) لتعزيز قدراته الهجومية.

وقال المدرب الكرواتي البالغ من العمر 52 عاما «هذا الثنائي يملك امكانات كبيرة ويلعب في مراكز نرغب في تعزيزها بشدة وأتمنى أن يحدث ذلك».

