انتهاء إيقاف ميسي دولياً

دوليه

قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ان ليونيل ميسي يستطيع اللعب مع المنتخب في افتتاح تصفيات كأس العالم الشهر المقبل بعد انتهاء ايقافه خلال كأس كوبا أمريكا العام الماضي. وتم ايقاف ميسي لمباراة واحدة بعد طرده في مباراة تحديد المركز الثالث ضد تشيلي واتهامه مسؤولي اتحاد أميركا الجنوبية «الكونيمبول» بالفساد. وكان من المفترض أن يغيب ميسي عن مواجهة الاكوادور في بوينس أيرس في الثامن من أكتوبر . وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان في تويتر ان كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني تشاور مع أليخاندرو دومينيغز رئيس اتحاد الكونيمبول الذي أكد «انتهاء الايقاف وأن (ميسي) يستطيع اللعب». وطُرد المهاجم الأرجنتيني بعد شجار مع غاري ميديل وقال ان البطولة تم التلاعب في نتائجها من أجل البرازيل صاحبة الضيافة والتي انتصرت على الأرجنتين في مباراة مثيرة للجدل في الدور نصف النهائي قبل أن تنال اللقب. وتستهل الأرجنتين، التي لم تفز بكأس العالم منذ 1986، مشوارها في التصفيات بمباراتين متتاليتين اذ تستضيف الاكوادور قبل أن تخرج لمواجهة بوليفيا.