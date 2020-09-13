بوغبا عاد إلى التدريبات

دوليه

قال أولي غونار سولسكاير مدرب مان يونايتد ان لاعب الوسط بول بوغبا عاد الى التدريبات بعد تعافيه من فيروس كورونا لكن تحوم شكوك بشأن لحاقه بمباراة فريقه الافتتاحية في الدوري الانكليزي على أرضه أمام كريستال بالاس في 19 سبتمبر الحالي. وغاب بوغبا عن تشكيلة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر بعد اصابته بفيروس كوفيد-19. وتعافى اللاعب البالغ من العمر 27 عاما ويعمل بقوة لاستعادة لياقته لكن سولسكاير قال ان بوغبا يحتاج لبعض الوقت. وقال سولسكاير لمحطة مان يونايتد التلفزيونية «خاض بول حصتين تدريبيتين فقط بسبب فيروس كورونا. لكن بول من اللاعبين الذين يتعافون بسرعة. عمل بقوة للعودة بعد فترة العزل العام وخاض معظم المباريات بعد استئناف اللعب الموسم الماضي. أتمنى أن يكون جاهزا لمباراة بالاس لكني لست واثقا بنسبة مئة في المئة». وعانى بوغبا من اصابة في الكاحل الموسم الماضي لكنه عاد بعد استئناف الدوري في يونيو ليساعد يونايتد على احتلال المركز الثالث. ولن يلعب يونايتد في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد بسبب مشاركته في المراحل الأخيرة للدوري الأوروبي في اغسطس وسيستهل مشواره بمواجهة بالاس في 19 سبتمبر.