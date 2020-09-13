فان غال: ديباي ليس ميسي أو رونالدو

دوليه

يرى الهولندي لويس فان غال، مدرب برشلونة السابق، أن مواطنه ممفيس ديباي مهاجم ليون، سيُعاني حال انضم لصفوف الفريق الكاتالوني هذا الصيف. وقال فان غال، خلال تصريحاته لموقع «توتو ميركاتو» الايطالي: «هناك دائما علامة استفهام، ديباي لاعب مثير للاهتمام، خصوصا عندما يحصل على حريته في اللعب، لكن علينا التفكير في التكيف مع الثقافة الجديدة والفريق الجديد». وأضاف: «السنة الأولى دائما هي الأصعب، وانظروا لما حدث مع ماتياس دي ليخت في يوفنتوس، أو فرينكي دي يونغ في برشلونة». وأوضح المدرب الذي عمل مع ديباي في مان يونايتد الانكليزي، أن ممفيس لديه موهبة، لكنه ليس ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو. وأفادت عدة تقارير صحافية أخيراً، أن برشلونة توصل لاتفاق شخصي مع ديباي، وفي انتظار التوصل لاتفاق مع ناديه ليون الفرنسي، اذ يتبقى عام واحد فقط على نهاية عقده.