توريه يريد اللعب في إيطاليا

دوليه

أبدى العاجي يايا توريه، لاعب مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، رغبة قوية في خوض مغامرة جديدة بالدوري الايطالي. وأكد توريه، أنه لا ينوي الاعتزال بعد، وأنه يحب اللعب في ايطاليا وكذلك في فرنسا أو انكلترا، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بالمال، بل بكرة القدم. ولا يرتبط يايا (37 عاما) حاليا بأي نادٍ بعد انتهاء عقده مع نادي تشينغداو هوانغاي الصيني في يناير الماضي، كما عرض نفسه مؤخرا على سبيزيا، الصاعد حديثا للدوري الايطالي. وقال يايا في تصريحاته لشبكة «توتو ميركاتو»: «مسيرتي لن تستمر الى الأبد، لكني أعلم أنني لدي موسم أو موسمين آخرين».وأضاف: «لا أدرك كيف سأفتقد لعب كرة القدم، أفتقد الطاقة وغرفة تغيير الملابس وروح الفريق والشعور الذي ينتابك عندما تفوز بالمباريات». وتابع: «أنا أدرس للحصول على شهادات التدريب الخاصة بي، لكن أمامي الوقت لاتخاذ هذا الطريق، اذا توقفت عن اللعب الآن، وأنا أشعر بأنني بحالة جيدة، سأندم دائما». وبسؤاله عن خطوته المقبلة، أجاب: «أود أن ألعب في ايطاليا، لأنني لم ألعب هناك من قبل، ولكن ربما أيضا في فرنسا أو انكلترا، فلدي ذكريات رائعة، سأكون جاهزا لأي تحدٍ يضعه الدوري الايطالي أمامي». وأوضح: «الأمر لا يتعلق بالمال، بل بكرة القدم، أريد أن ألعب لأنني أعلم أنه لا يزال بامكاني اللعب». كما أكد توريه أنه كان على اتصال وثيق مع كرة القدم الايطالية في الماضي، قائلا: «عندما كان روبرتو مانشيني في انتر كنت ألعب لمانشستر سيتي، كانت هناك مفاوضات، ولكن بعد ذلك سارت الأمور في اتجاه آخر».