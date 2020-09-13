تعادل ليون مع بوردو

دوليه

تعادل بوردو مع ضيفه ليون 0-0 اول من أمس في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وكان ليون صاحب الأفضلية أغلب فترات المباراة وحاول نجومه خصوصا الدولي الهولندي ممفيس ديباي وموسى ديمبيلي والكاميروني كارل توكو إيكامبي دون جدوى.

وحاول مدرب ليون رودي غارسيا تنشيط خط هجومه في الشوط الثاني عندما دفع بالجزائري الأصل حسام عوار العائد إلى الملاعب بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد الذي حرمه من المشاركة مع المنتخب الفرنسي في دوري الأمم الأوروبية، ومواطنه الواعد ريان شرقي دون أن ينجح في تحقيق فوزه الثاني على التوالي.

وهو التعادل الثاني لبوردو هذا الموسم فانفرد بالمركز الثاني مؤقتا برصيد خمس نقاط بفارق نقطة واحدة خلف نيس المتصدر بالعلامة الكاملة.

أما ليون فسقط في فخ التعادل للمرة الأولى هذا الموسم علما بأنه لعب مباراته الثانية فقط بعد الأولى التي فاز فيها على ديجون 4-1 الأسبوع الماضي.

ورفع ليون الذي يملك مباراة مؤجلة أمام مونبلييه سيخوضها بعد غد، رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث مؤقتا بفارق الأهداف أمام أندية رين وموناكو ونانت وليل التي تخوض مبارياتها اليوم في ختام المرحلة.

وتختتم المرحلة اليوم بلقاءات ليل مع ميتز، وأنجيه مع رينس، وديجون مع بريست، ولوريان مع لانس، ونيم مع رين، وموناكو مع نانت، وباريس سان جرمان مع مرسيليا.

سان جرمان تعاقد مع فلورنسي

أعلن باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي اول من امس تعاقده على سبيل الإعارة مع مدافع روما الدولي الإيطالي أليساندرو فلورنتسي حتى 30 يونيو مع إمكانية الشراء.

وبات فلورنتسي الذي لعب على سبيل الاعارة مع فالنسيا الاسباني في النصف الثاني من الموسم الماضي، أول صفقة يبرمها النادي الباريسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي استهلها بتفعيل بند شراء مهاجم إنتر الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي وحارس المرمى الإسباني سيرخيو ريكو من إشبيلية.

وجاء تعاقد باريس سان جرمان مع فلورنتسي لتعويض رحيل مدافعه الأيمن الدولي البلجيكي توما مونييه إلى بوروسيا دورتموند الألماني هذا الصيف.

وقال فلورنتسي في بيان لنادي العاصمة «أمامنا تحديات غير عادية هذا الموسم. سيكون من دواعي سروري وفخري رفعها إلى جانب زملائي الجدد الذين يعتبرون من أفضل اللاعبين في العالم».

