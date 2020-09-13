بوسطن جرَّد تورونتو من اللقب

دوليه

جرّد بوسطن سلتيكس خصمه في نصف نهائي المنطقة الشرقية تورونتو رابتورز من لقب دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين، بفوزه عليه اول من امس 92-87 في مباراة سابعة حاسمة في فقاعة أورلاندو.

وفي المنطقة الغربية، قلب دنفر ناغتس تأخرا كبيرا ليفوز على لوس أنجليس كليبرز 111-105 ويقلص معه الفارق إلى 2-3.

في المباراة الأولى، برز كالعادة جايسون تايتوم، مسجلا لبوسطن 29 نقطة و12 متابعة، وأضاف جايلن براون 21 نقطة وماركوس سمارت 16 وكيمبا ووكر 14، ليحسم الفريق الأخضر السلسلة 4-3 ويبلغ نهائي منطقته لملاقاة ميامي هيت. وهذا نهائي المنطقة الثالث لبوسطن في أربع سنوات.

وقال تايتوم بعد الفوز «إذا أردت تحقيق شيء عظيم، إذا أردت الفوز، لن تكون الأمور سهلة. لهذا السبب نحن متواجدون هنا». وتبدأ سلسلة نهائي المنطقة غدا في فقاعة أورلاندو الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي المباراة الثانية، تألق الثنائي الكندي جمال موراي والشاب مايكل بورتر في الربع الأخير، ليبقى دنفر على قيد الحياة في سلسلته مع كليبرز.

