تييم وزفيريف إلى نهائي «أميركا المفتوحة»

دوليه

يتبارز النمسوي دومينيك تييم والألماني ألكسندر زفيريف اليوم في نهائي فلاشينغ ميدوز على باكورة ألقابهما في البطولات الكبرى، بعد تخطي الأوّل الروسي دانييل مدفيديف بثلاث مجموعات اول من امس وقلب الثاني تأخره بمجموعتين أمام الإسباني بابلو كارينيو بوستا.

وكان اللقاء الأخير بين اللاعبين في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، حيث كانت الكلمة الأخيرة للنمسوي بعد معركة طاحنة دامت أربع ساعات، لكنه خسر في النهائي بصعوبة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول عالميا والمستبعد في ثمن نهائي البطولة الحالية بعد اصابته عن غير قصد حكمة خطوط بالكرة في حلقها.

وفيما يخوض زفيريف النهائي الأول له في البطولات الكبرى، يملك تييم خبرة أكبر في المباريات الحاسمة برغم سلبيتها. فإلى نهائي ملبورن الأخير، خسر مرتين في رولان غاروس (2018 و2019) أمام استاذ الملاعب الترابية الاسباني رافايل نادال الذي فضّل الغياب عن فلاشينغ ميدوز والاستعداد للبطولة الفرنسية الكبرى. وعن مواجهة زفيريف في النهائي، قال تييم «لدينا صداقة وخصومة كبرى. من الرائع أن نتواجه مع بعضنا البعض في نهائي بطولة كبرى».

ويدرك زفيريف تماما انه لن يكون مرشحا أمام تييم، خصوصا وانه يتخلف أمامه 2-7 في المواجهات المباشرة.

وستكون المرّة الأولى يتوّج فيها لاعب من خارج الثلاثة الكبار، السويسري روجيه فيدرر المخضرم المصاب بركبته، نادال وديوكوفيتش، منذ احراز السويسري ستانيسلاس فافرينكا لقبه الكبير الثالث في فلاشينغ ميدوز 2016.

وفي مباراة غنية بالكرات البعيدة على الخطوط الخلفية والارسالات القوية، تخطى تييم (27 عاما) المصنف ثانيا في الدورة مدفيديف الثالث ووصيف النسخة الماضية 6-2 و7-6 (9-7) و7-6 (7-5)، في ساعتين و56 دقيقة على ملعب «آرثر آش».

