الأهلي يلامس اللقب

دوليه

حقق الأهلي فوزا كبيرا على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة بملعب برج العرب بالإسكندرية اول من امس ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري المصري الممتاز.

وسجل ثلاثية الأهلي التونسي علي معلول في الدقيقة 5 من ضربة جزاء والسنغالي أليو بادجي في الدقيقة 65 وأحمد الشيخ في الدقيقة 72.وشهدت المباراة، إهدار عمر الوحش لاعب الإسماعيلي ضربة جزاء في الدقيقة 45 كان تسجيلها سيمنح الدراويش التعادل 1 ـ 1.

ورفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة متصدرا الترتيب ووضع يده الأولى على درع الدوري حيث تفصله 3 نقاط للتتويج بلقب الدوري للمرة 42 في تاريخه وهو ما قد يحدث في لقاء الاتحاد السكندري غدا الإثنين.

وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 30 نقطة في المركز العاشر بعد أن تلقى الهزيمة رقم 11 هذا الموسم.وبدأت المباراة بإثارة كبيرة حيث هاجم الإسماعيلي بقوة لكن الأهلي حصل على ركلة جزاء مبكرة جدا في الدقيقة 3 وعاد الحكم لتقنية الفيديو للتأكد من عرقلة حارس الاسماعيلي محمد مجدي لمنافسه أليو بادجي وسجل منها علي معلول هدف التقدم في الدقيقة 5.

وضغط الإسماعيلي للتعادل عبر عبد الرحمن مجدي وشيلونجو وأهدر محمد الشامي فرصة التعادل من عرضية وهو على بعد خطوات من الشباك.

وحصل الأهلي على ضربة جزاء احتسبها الحكم بداعي لمسة يد ضد محمد مخلوف لاعب الإسماعيلي ولكنه تراجع بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

كما رفض عاشور احتساب ضربة جزاء للاسماعيلي بعد سقوط عبد الرحمن مجدي في منطقة الجزاء.وأضاع شيلونجو فرصة هدف محقق من كرة تسلمها في منطقة الجزاء وسددها بجوار القائم قبل أن يحتسب الحكم محمود عاشور ضربة جزاء للاسماعيلي نتيجة لمسة يد ضد رامي ربيعة وراجع تقنية الفيديو وأكد القرار لكن عمر الوحش أطاح بضربة الجزاء فوق العارضة.وبدأ الأهلي الشوط الثاني بنشاط هجومي كبير ورد القائم تسديدة أفشة كما أضاع بادجي محاولة قريبة من عرضية متقنة لمحمد هاني. وسجل بادجي الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس محمد مجدي وواصل الأهلي ضغطه على الإسماعيلي وسجل أحمد الشيخ الهدف الثالث في الدقيقة 72. وظهر كهربا للمرة الأولى منذ أحداث السوبر المصري حيث دفع رينيه فايلر مدرب الأهلي بكهربا ومروان محسن ومحمود وحيد على حساب جيرالدو وبادجي وعلي معلول. وفي لقاء آخر واصل مصر المقاصة صحوته وحصد فوزا جديدا على حساب طنطا بنتيجة 2-0.

ولم تفلح عودة المدرب أيمن المزين لقيادة طنطا في تحسين أداء الفريق الذي تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الـ18 والأخير.وارتفع رصيد المقاصة إلى 33 نقطة في المركز السابع بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي.وحقق طلائع الجيش فوزا ساحقا على ضيفه الجونة بنتيجة 4-1.ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ11 وتجمد رصيد الجونة عند 28 نقطة بالمركز الـ13. وتعادل إف سي مصر وضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 2-2. ورفع إف سي مصر رصيده إلى 19 نقطة بالمركز السابع عشر وقبل الأخير فيما ارتفع رصيد الاتحاد إلى 36 نقطة في المركز الخامس وله مباراة مؤجلة ضد المصري.

