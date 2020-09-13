الزمالك يرفض رحيل عواد

دوليه

رفض الزمالك المصري رحيل حارس مرماه محمد عواد إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد.وقال عواد من قبل إنه تلقى عرضا رسميا للإعارة من نادي الباطن السعودي. لكن عواد أعلن يوم الجمعة «تم رفض الإعارة وأؤكد أنني تحت أمر نادي الزمالك وأتفهم قرار المستشار مرتضي منصور بعدم رحيلي عن النادي على سبيل الإعارة لأنهم يرون دائما الأصلح والأفضل لي».وتابع «أنا في كامل تركيزي الآن مع الفريق من أجل استعادة لقب دوري الأبطال ومن أجل جماهير الزمالك العظيمة. جماهير الزمالك دمتم السند والظهر لي». وانضم عواد إلى الزمالك مطلع الموسم الحالي قادما من فريق الإسماعيلي بعد نهاية تجربة إعارته للوحدة السعودي لكنه فقد مركزه مع تألق محمد أبوجبل وعودة محمود جنش من الإصابة.

