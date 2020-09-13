إخلاء سبيل صالح جمعة

دوليه

أعلن أشرف عبد العزيز محامي صالح جمعة لاعب الأهلي المصري إخلاء سبيل موكله من النيابة بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.وألقي القبض على صالح صباح الجمعة بعدما صدم سيارتين بمنطقة الزمالك حيث كان يقود مسرعا ورفض اللاعب التفاهم مع أصحاب السيارتين لتنشب بينهم مشادة كبيرة.وحاول اللاعب مغادرة المكان لكن المتواجدين في المكان منعوه واتصلوا بالشرطة التي ألقت القبض عليه.وخضع صالح لاختبار المخدرات وظهر سلبيا كما أكد أمام النيابة أنه لم يقصد ولم يتعمد ارتكاب الواقعة وتعهد أمام مالكي السيارتين بالتكفل بكل المصاريف المالية لإصلاح سيارتيهما ليتم الإفراج عنه بالكفالة.

