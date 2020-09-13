وفاة المدافع العراقي السابق ناظم شاكر بسبب «كورونا»

دوليه

توفي أول من أمس ناظم شاكر نجم المنتخب العراقي السابق واحد رموزه في كأس العالم في المكسيك عام 1986، عن 62 عاماً متاثراً بمضاعفات جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد. وتم نقل شاكر منذ أكثر من أسبوعين إلى أحدى مستشفيات أربيل للعلاج نتيجة تدهور حالته الصحية.ويعد شاكر أحد أعمدة «أسود الرافدين» في حقبة الثمانينيات واحد رموز كرة القدم في المنطقة خصوصاً على مستوى بطولات كأس الخليج.وغرد نجل الراحل في ساعة متأخرة من ليل الخميس على تويتر «والدي ينازع الموت».وكانت الأوساط الكروية في العراق فقدت في يونيو الماضي نجم الكرة العراقية السابق احمد راضي لإصابته أيضاً بفيروس كورونا. ولد صخرة المنتخب العراقي مثلما يعرف بين مشجعيه عام 1958 في منطقة الدورة في العاصمة بغداد. وبعد بداية في الأندية الشعبية، أصبح عام 1976 أبرز لاعبي نادي القوة الجوية الذي كان يعرف وقتها بنادي الطيران وهو أعرق الفرق في البلاد.وفي عام 1979 استدعي لصفوف المنتخب ليصبح احد اشهر مدافعيه.واعتزل شاكر اللعب واتجه الى عالم التدريب، حيث قاد فرقاً عدة منها الكرخ وأربيل والقوة الجوية ودهوك، كما عيّن عام 2010 مدرباً للمنتخب العراقي وأمضى معه عاماً واحداً.