كاظمة تغلب على برقان في «اليد»

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تغلب كاظمة على برقان 33-23 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الـ11 من دوري كرة اليد الذي استؤنف بعد توقف طويل دام لأكثر من 5 أشهر بسبب تفشي وباء «كورونا»، كما فاز الجهراء على التضامن 38-21، والنصر على الصليبخات 30-25 في الجولة ذاتها. ورفع كاظمة رصيده إلى 19 نقطة متساويا مع السالمية في المركز الثالث، فيما بقي رصيد برقان عند 17 نقطة، وارتفع رصيد النصر إلى 12 نقطة والجهراء إلى 6 نقاط في حين ظل الصليبخات على 4 نقاط والتضامن نقطتين. وقدم كاظمة مستوى متميزا مكنه من تحقيق نقطتي اللقاء على حساب برقان الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي بعد أن انهزم أمام السالمية في لقاء مؤجل قبل يومين. ولم يجد الجهراء صعوبة في التفوق على التضامن متذيل الترتيب، فيما قدم النصر مستوى لافتا مكنه من تخطي الصليبخات بفارق 5 نقاط. ويتصدر الكويت والعربي الترتيب برصيد 20 نقطة لكل منهما.