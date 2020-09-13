.. «الخاسر آوت»

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يتحدد اليوم طرفا المباراة النهائية لمسابقة كأس الأمير عندما يلعب الكويت مع كاظمة والعربي مع اليرموك مباراتي الدور نصف النهائي للمسابقة.

وتأهلت الفرق الأربعة بعد فوز الكويت على السالمية 4-2، وكاظمة على القادسية بركلات الترجيح 5-4 (2-2)، والعربي على برقان 4-1، واليرموك على الجهراء 3-1.

في اللقاء الذي يستضيفه ستاد صباح السالم، يطمح الأبيض إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز على كاظمة في سعيه إلى إحراز اللقب الخامس على التوالي وتعزيز الرقم القياسي في عدد مرات الفوز المتتالية. ولا شك أن الأبيض المرشح الأول للقب بعد تتويجه بلقبي الدوري الممتاز وكأس ولي العهد مواصلاً سيطرته المطلقة على الألقاب المحلية في السنوات الأخيرة. وأظهر الكويت شخصية البطل في مباراة الدور ربع النهائي أمام السالمية عندما عاد من التأخر مرتين وأنهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، قبل أن يحسم الأمور في الوقت الإضافي بتسجيل هدفين.

ويملك المدرب الجديد الهولندي رود كرول العناصر اللازمة لبلوغ المباراة النهائية مثل العاجي جمعة سعيد والمتألق أحمد الزنكي وفيصل زايد ويوسف ناصر والفرنسي عبدول سيسوكو والعراقي أمجد عطوان وغيرهم.

في المقابل، يدخل كاظمة اللقاء بروح معنوية عالية بعد إقصاء القادسية من الدور ربع النهائي بفريق يضم عناصر شابة أثبتت أحقيتها في التشكيل الأساسي للفريق. وقدم البرتقالي أداءً مميزاً أمام الأصفر في مباراة شهدت تألق لاعبيه الشباب بندر بورسلي ووليد التورة وشبيب الخالدي وعبدالله الجزاف وعبدالله الفهد مع المحترف المالي حامد ماريوس وصاحب الخبرة حمد حربي. ويفتقد البرتقالي اليوم ظهيره الأيسر بدر ذكر الله المطرود أمام القادسية.

وتواجه الكويت وكاظمة مرتين هذا الموسم في الدوري فاز الأبيض ذهاباً 3-1، وإياباً بنتيجة 2-0. وفي اللقاء الثاني الذي سيقام على ستاد الصداقة والسلام، تبدو حظوظ العربي أكبر من اليرموك بعد الأداء الجيد للأخضر في الفترة الماضية وفوزه على برقان برباعية في الدور ربع النهائي. ويتطلع اللبناني باسم مرمر مدرب الأخضر إلى تسجيل بداية جيدة مع الفريق من خلال التتويج بلقب الكأس وإعادة الفريق إلى منصات التتويج وهو الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على معنويات اللاعبين وجماهير الأخضر. وبلغ العربي هذا الموسم نهائي مسابقة كأس ولي العهد لكنه خسر أمام الكويت بركلات الترجيح، وبالتأكيد فأنه لن يفوت فرصة بلوغ المباراة النهائية لكأس الأمير هذه الليلة. واستعاد الفريق في مبارة الدور ربع النهائي خدمات الإسباني تشافي توريس الذي ظهر بمستوى جيد بالإضافة إلى تألق الليبي السنوسي الهادي والعاجي سيدريك هنري. ويفتقد الأخضر لاعبه الشاب بندر السلامة الذي أنهى أخيراً فترة العزل الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا.

في المقابل، يدرك اليرموك الذي يشرف عليه المدرب المؤقت حسين الياسين أن مباريات الكؤوس تختلف عن مباريات الدوري وأنه أمام فرصة قد لا تتعوض من أجل بلوغ المباراة النهائية واستعادة أمجاد الفريق الذي توج باللقب مرتين موسم 1969-1970، وموسم 1972-1973. وتواجه الفريقان قبل اسبوعين في الدوري الممتاز وفاز العربي بنتيجة 3-1، بينما انتهت مباراة القسم الأول بفوز الأخضر أيضاً بنتيجة 2-1.

