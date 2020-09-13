تعادل «الأولمبي» مع الفحيحيل

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تعادل المنتخب الأولمبي مع الفحيحيل 1-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس على ملعب نايف الدبوس ضمن استعدادات الأزرق للاستحقاقات المقبلة، والفحيحيل للموسم الجديد. وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله حيث سجل للمنتخب سلمان البوص وسجل للفحيحيل الغيني نابي سوماه. وبدأ الأزرق الأولمبي تدريباته قبل 3 أسابيع بعد اختيار قائمة تضم 69 لاعباً بقيادة المدربين المساعدين محمد العزب وطارق الخليفي، في انتظار وصول المدرب الإسباني أندريس كاراسكو. وقال العزب في تصريح بعد اللقاء أن النتيجة غير مهمة في المباراة التجريبية للفريق مركزاً على ضرورة إعداد الفريق بدنياً وفنياً قبل وصول المدرب الإسباني. وأوضح: «من المهم إعداد اللاعبين من الجانب البدني خصوصاً أن معظهم لا يشاركون بشكل دائم مع فرقهم، ونحن نحاول تجهيزهم إلى حين وصول المدرب كاراسكو».

