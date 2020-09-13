يا اتحاد القدم استعن... بصديق؟

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نعم نصيحة اوجهها الى اتحاد العديلية لكرة القدم... فقد استعنت بصديق في ازمة الثلاث نقاط بين القادسية والسالمية حيث توجهت الى الفيفا للفصل في الموضوع وانت صاحب الحق في اتخاذ القرار المناسب بناء على الشروط والقرارات التنظيمية للجنة المسابقات.... لذلك ارجو ان تستعين مرة اخرى بالفيفا لكي يدعمك بمن له الحق في التواجد بالملعب وعلى دكة كراسي الاحتياط من لاعبين وفنيين واداريين... وهل يسمح لغيرهم بالتواجد داخل ارض الملعب ... وأنتم كل يوم تشاهدون مباريات دولية وعالمية يتم تسليط الكاميرات على قيادات اكبر واغنى الأندية مثل نادي يوفنتوس الإيطالي حيث يجلس رئيسها ومالك ملعبها السيد اندريا أنييلي ومديره الرياضي فابيو باراتيشي (مدير الكرة) بالمدرجات حيث لا يسمح لأي رئيس ناد او عضو مجلس إدارة بالتواجد داخل الملعب...! اذا خاطبوا الفيفا يأخذ القرار عنكم ويرسل لكم خطاباً بذلك لكي يلغي قراركم السابق بالسماح لرئيس النادي او مدير اللعبة بالتواجد داخل الملعب او أي شخص مهما كان منصبه...!

فهذه العادة تم اقتباسها من الدوري السعودي (رئيس نادي النصر الله يرحمه) الذي اعطى الفرصة لبعض قيادات الأندية السابقين بتبني هذه الفكرة و تطبيقها في الكويت ولم يستطع أي مجلس إدارة (اتحاد القدم الكويتي) من إيقاف هذا القرار الى الآن؟ فنشاهد رئيس النادي يقف بجانب المدرب يوجه اللاعبين؟ لا نعلم هل هي محسوبية او ضعف في اتخاذ قرار صارم يتماشى مع النظم العالمية بإدارة كرة القدم؟ انا جاد في هذه النصيحة... وإذا تجدون صعوبة في تطبيقها ... اسمحوا لي بإثارتها في وسائل الاعلام العالمية لكي تصل الرسالة للفيفا بطريقة غير مباشرة لكي يساعدوكم ويبعدوا الحرج عنكم...! لأسباب لا أحب ذكرها لأنها واضحة مثل الشمس ! نعم سأكتب مقالة باللغة الإنكليزية وأرسلها لوسائل الاعلام الخارجية توضح ضعفنا في اتخاذ قرار غير موجود الا في الكويت ويمكن في بلد صديق (لا اعلم هل تم تغيره أخيراً)... فبالتأكيد سيساعدك «الصديق» في إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بطريقة إدارية سليمة ..... والله من وراء القصد.

