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العنزي: جاهزون للعربي

محمد غلوم
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الأحد 13 سبتمبر 2020

أكد إداري اليرموك يوسف العنزي جاهزية الفريق لمواجهة اليوم أمام العربي في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الأمير. وقال العنزي إن المدرب حسين ياسين وضع الخطة المناسبة لمواجهة الأخضر، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص «لأن مباريات الكؤوس لا مجال فيها للتعويض». وأشار العنزي إلى جاهزية اللاعبين عبدالوهاب العوضي ويوسف العتيبي لمباراة اليوم، بينما سيكون يوسف نجف ضمن قائمة الفريق لكنه لن يبدأ اللقاء وقد يدفع به المدرب حسب الحاجة، في الوقت الذي يغيب فيه عبدالله البلوشي بسبب الإصابة. من جانب وصل مدرب اليرموك دراغان إلى البلاد وسيخضع لفترة العزل الصحي لمدة 14 يوماً على أن يعود بعدها لقيادة التدريبات استعداداً للموسم الجديد.


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