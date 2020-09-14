أول النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

كما استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد بقصر السيف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح.

كما استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد بقصر السيف وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. احمد الناصر.

كما بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أعرب فيهما سموه عن خالص تهانيه بمناسبة عودة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم من رحلة العلاج في الخارج متمنيا لسموهما موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه بضحايا الحرائق التي اندلعت في عدة مدن في الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية وما أسفرت عنه من تدمير للمرافق العامة والممتلكات راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. وبعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له بضحايا حادث انهيار منجم في إقليم شمال كيفو وما أسفر عنه من سقوط العشرات من الضحايا والمصابين راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز تداعيات هذا الحادث المؤسف.

وبعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

