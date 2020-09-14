أول النهار

أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي قراراً بشأن ايجارات العقارات حيث أقر تحديد 10 قضايا بالجلسة الواحدة لكل دائرة ايجارات في الادارات الخمس. ونبه القرار إلى سرعة إدخال قضايا الإيجارات القديمة بالنظام الآلي وفقا للجلسات الجديدة المحددة بمعرفة المكتب الفنى بعد نفاذ القانون الجديد بما لا يجاوز نهاية نوفمبر المقبل بالنسبة لمحافظات العاصمة وحولي والفروانية وميعاد لا يجاوز نهاية أكتوبر المقبل بالنسبة لمحافظة الأحمدي وميعاد لا يجاوز نهاية الشهر الحالي بالنسبة لمحافظة الجهراء. على صعيد اخر، أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي تعميما تزامناً مع العام القضائي الجديد، أوضح فيه ان كان أمين السر هو المنوط به - دون غيره - القيام بتنفيذ القرارات المتعلقة بإدارة الدعوى وتدوين المحاضر وترحيل القرارات بالنظام الآلي حتى صدور حكم منهي للخصومة. وأضاف: لذلك لزم تجديد التأكد على ضرورة قيام أمناء السر بأعمالهم الوظيفية المنوطة بهم وعدم السماح للحجاب بمباشرة أي عمل من الأعمال التي تقع ضمن اختصاصهم القانوني، تفاديا لوقوع ما من شأنه قيام مسؤوليتهم الجنائية والإدارية والمدنية الكاملة عما يترتب على ذلك من أضرار وفقا للقانون. وبين أن على مدير إدارة كتاب المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة، والمراقبين ورؤساء الأقسام والموظفين تنفيذ هذا التعميم كل في حدود مسؤولياته القانونية والوظيفية.