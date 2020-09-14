أول النهار

وجه وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم قيادات بلدية العاصمة إلى تسهيل المعاملات المتعلقة بالمواطنين، مشددا على قطاع النظافة بعدم التهاون والتقصير بالعمل.

والتقى الوزير عدداً من المواطنين في مبنى بلدية العاصمة واستمع لملاحظاتهم.

وشدد الجاسم على ضرورة تطبيق الجزاءات على المخالفين لأنظمة البناء. وقال في خطاب وجهه إلى رئيس قطاع الرقابة انه تفعيلا للدور الرقابي لأجهزة البلدية وتأكيدا على قيامها بدورها فيما يتعلق بمدى التزام القائمين بأعمال البناء في مناطق الكويت المختلفة بالشروط والضوابط نوجهكم للعمل على دراسة ميدانية لبيان الاجراءات التي تقوم بها الأجهزة المعنية في البلدية للقيام بدورها الرقابي للقضاء على مخالفات البناء بمناطق الكويت المختلفة.

ودعا لمعرفة الجزاءات الواردة في قانون البلدية واللوائح الصادرة تنفيذا له للقضاءعلى تلك المخالفات ورصد ما اذا كان هنالك أي خلل في تأدية تلك الأجهزة لدورها وهل هذا الخلل ان وجد نتيجة لعوائق فنية او ادارية أوتشريعية تعيق عمل تلك الأجهزة أو ناتج عن اهمال وتقصير في أداء عملها.

وطالب الجاسم بتحديد الجهة المقصرة واقتراح الحلول اللازمة لمعالجة الخلل في حال قيامه.

وشدد الجاسم على ضرورة اعطاء الموضوع الأهمية والاستعجال في بحث المشاكل والحلول.

