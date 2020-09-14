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أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي حرص سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على أن يكون الجميع سواسية دون تمييز أمام القانون بقول سموه:

لا يوجد كبير أو صغير أمام عدالة القانون.

وقال المستشار العسعوسي في تصريح صحافي عقب لقائه سموه تشرفت صباح امس الأحد بمقابلة سمو نائب الأمير ولي العهد لتقديم الشكر الجزيل لسموه باسم جميع أعضاء النيابة العامة للدعم الكبير من سموه لجهاز النيابة العامة لما تتخذه من إجراءات وقرارات في بعض القضايا المتداولة.

وأضاف أن سمو نائب الأمير ولي العهد أكد استمرار هذا الدعم لتعزيز دور النيابة العامة في تطبيق القانون على الجميع.

