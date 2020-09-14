الأولى

اعلنت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية صفاء الهاشم رفض الحكومة تقليص قانون الدين العام من 20 ملياراً الى 10 مليارات.

وقالت في تصريح بمجلس الأمة امس ان وزارة المالية ارسلت كتابا ترفض فيه اقتراح اللجنة بتقليص الدين العام من عشرين ملياراً الى عشرة مليارات، مضيفة ان الوزير يشتري الوقت لأن مجلس الامة لن يوافق على العشرين ملياراً الا اذا كان عازما على اصداره بمرسوم ضرورة.

وأوضحت ان كتاب وزير المالية يوضح ان الظروف العالمية وانخفاض اسعار الفائدة يشجعان على الاقتراض بآجال طويلة وكلفة منخفضة وهو ما يتيح للدولة التركيز على الاصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل، والسؤال هو: وينها، لافتة الى ان الوزير لا يملك خطة تنويع مصادر الدخل.

واكدت الهاشم ان العجز الذي اعلنته الحكومة غير صحيح بل وهمي فالعجز الحقيقي هو 4.5 مليارات وليس 19 مليارا.

وقالت: لم يكتمل نصاب عقد اجتماع اللجنة المالية فعقد اجتماع فرعي ناقشنا فيه قانون حماية المنافسة الذي يكفل حق التنافس الشريف بين الشركات الصغيرة والمتوسطة امام اسماك القرش في السوق.

وأوضحت ان جهاز حماية المنافسة اصبح له انياب اذ ان التعديلات تنشىء مجلس تأديب ولجنة تظلمات لها الحق في تنفيذ العقوبات الفورية.

وكشفت الهاشم عن ان اللجنة ستناقش قانونا اخر بشأن الاستيراد يتيح للأفراد استيراد اي بضاعة من دون اللجوء الى اصحاب الشركات الكبرى كي نكسر الاحتكار.