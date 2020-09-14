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يبدو ان جلسة مجلس الامة التي كان من المفترض عقدها غدا الثلاثاء في طريقها الى التأجيل بعد ان اعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان وزير الصحة أرسل كتابا يفيد بإصابة نائبين بفيروس كورونا ولذلك يطلب تأجيل الجلسة.

طلب تأجيل الجلسة لم يأت من الحكومة فقط بل ان عددا من النواب طلبوا كذلك تأجيل الجلسة للسبب نفسه.

ووفق تصريحات النائب صفاء الهاشم فإن النائبين المصابين هما عبدالوهاب البابطين وسعدون حماد فيما توقعت المصادر زيادة عدد المصابين بين النواب وموظفي الامانة العامة للمجلس.

واوضح الغانم ان مكتب المجلس سيعقد اجتماعا اليوم وسيقرر ما يراه مناسبا وفق كتاب وزير الصحة وإذا قرر تأجيل الجلسة وهو ما أتوقعه شخصيا فستكون الجلسة في 22 سبتمبر، وبعد ظهور نتائج الفحوصات التي ستجرى السبت القادم نأمل ان تكون في صالح عقد جلسة في الموعد الجديد.

واضاف: كان من المفترض إجراء الفحوصات الطبية للنواب غدا اليوم، لكن كتاب وزير الصحة المرفق به كتاب الوكيل المساعد للصحة العامة يطلب تأجيل جلسة الثلاثاء وإجراء الفحوصات للنواب في 19 سبتمبر.

وقال الغانم إن وزير الصحة ابلغه أن إجراء الفحوصات غدا اليوم قد لا يتبين معه كل من يحمل الفيروس لأن هذا الامر يحتاج بعض الأيام للتحقق منه. من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري ان الحكومة تفرجت على مخالفة الاجراءات الصحية أثناء التجمعات العلنية لمدة أسبوع وتتعذر اليوم باصابة أحد النواب بكورونا لعدم حضور جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء، مطالبا رئيس مجلس الامة بعقد الجلسة التي تمت الدعوة لها واستبعاد المصابين وفقاً للائحة.

من جهته، اعتبر النائب الحميدي السبيعي ان الغاء الجلسات او تعطيلها بسبب كورونا اصبح بدعة حكومية، مطالبا رئيس الوزراء بالصعود الى المنصة لانه اذا لم يفعل ذلك فسنعتبر هذا هروبا.

واكد السبيعي انه لا يمكن إنهاء الفصل التشريعي من دون ممارسة الاستجواب لأن ذلك يخالف الدستور حتى وان تم إقرار الميزانية لأن عمر المجلس يجب الا يقل عن اربع سنوات وكل دور انعقاد يجب ان يتم سنة كاملة مع وجود رخصة بثمانية اشهر ولكن الرخصة لا تلغي الأصل.