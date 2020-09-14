الأولى

? كتب حسام رجب وعمر ابوالفتوح

أكد بنك الكويت المركزي، أنه لم يتلق أي طلبات تحقيق في تحويلات مالية تمت بين الكويت وماليزيا في الفترة السابقة. (طالع ص 07)

وأضاف المركزي وفقاً لبيانات رسمية أنه قام بتحديث التعليمات الموجهة للبنوك لمكافحة غسل الأموال، موضحاً أن للنيابة العامة وحدها الحق في احتجاز الأموال وليس من حق البنوك القيام بذلك.

وكشف المركزي عن اجراء متابعة مستمرة للعمليات التي تنفذ بحسابات العملاء، باستخدام نظم آلية تصدر تنبيهات بشكل مستمر عن المعاملات التي يتم اجراؤها وفق سيناريوهات متعددة للتحقق من اتساقها مع المعلومات المتوفرة عن العميل في هذا الخصوص، فضلاً عن وضع برامج وأساليب ونظم آلية لرصد العمليات التي يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن البنك التجاري الصناعي الصيني قام باخطار وحدة التحريات المالية لمتابعة المعاملات الخاصة بشركة الاصباح العالمية للتجارة العامة.

وحول الحجز على المبالغ المحولة، أشار المركزي إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال لم يعط صلاحية التحفظ أو حجز الأموال المشتبه بها للمؤسسات المالية أو البنك المركزي، وإنما أعطى هذه الصلاحية وفق المادة 22 من القانون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين إذا توافرت دلائل كافية بأنها متعلقة باحدى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو احدى الجرائم الأصلية.