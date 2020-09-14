الأولى

قدرت مصادر موثوقة حجم الأموال التي انفقها مواطنو الدول المحظور دخولها للكويت منذ سريان القرار بحدود تتراوح بين 10 الى 15 مليون دينار منذ تطبيق قرار الحظر اول اغسطس وحتى الآن، مشيرة الى ان متوسط كلفة الفرد شاملة تذكرة السفر والاقامة لمدة 14 يوماً في دولة وسيطة تصل من 300-750 ديناراً تقريباً، لافتة الى ان تلك الأموال كان يمكنها ان تنعكس ايجاباً على قطاع الفندقة والسفر والسياحة والاستفادة منها في حال تم السماح لمواطني تلك الدول بقضاء فترة الحجر الصحي المقررة داخل الكويت.

وبينت ان استمرار الأوضاع كما هي عليه، ينعكس ايجاباً على وضع قطاع السياحة والسفر في دول مجاورة، مقابل تراجع في اداء القطاع داخل الكويت الذي بات في وضع لا يحسد عليه مادياً وبشرياً، فالخسائر بات من الصعب حصرها وأصبح اصحاب المكاتب والشركات غير قادرين على تحمل المزيد من الخسائر.

