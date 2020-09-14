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التقى وزير الخارجية وزير الدفاع بالانابة الشيخ د. أحمد الناصر امس وكيل وزارة الخارجية بجمهورية العراق عبدالكريم هاشم بمناسبة زيارته الرسمية الى الكويت لترؤس وفد بلاده في اعمال الاجتماع الأول للجنة المتابعة الخاصة باللجنة الوزارية العليا الكويتية - العراقية المشتركة.

تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وبحث عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك. وعقدت لجنة المتابعة الخاصة باللجنة الوزارية العليا الكويتية-العراقية المشتركة اجتماعها امس حيث ترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجارالله فيما ترأس الجانب العراقي الوكيل الأقدم في وزارة الخارجية عبدالكريم هاشم.

وأشار الجارالله في كلمة بمستهل الاجتماع الى عمق العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، مؤكدا اهمية المضي قدما في سبيل الوصول الى الشراكة بين البلدين.

من جهته القى هاشم كلمة اشاد فيها بالعلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على الوصول بها الى آفاق جديدة.

واستعرضت اللجنة جدول اعمال الدورة الثامنة للجنة الوزارية العليا الكويتية - العراقية المشتركة التي ستعقد خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأعرب الجانبان عن الارتياح للروح التي سادت الاجتماعات والحرص على انجاز الأعمال الموكلة للجنة بما يعكس عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص القيادة الحكيمة في كلا البلدين على تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات.