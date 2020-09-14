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بغداد - الوكالات: حذر المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني امس ساسة العراق من ان تأخير الانتخابات النيابية المبكرة او اجراءها دون تحقق شروط العدالة والنزاهة والشفافية سيؤدي الى ندم الجميع في البلاد، وقال في بيان عقب لقائه المبعوثة الأممية للعراق جينين هينيس بلاسخارت ان على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فتح ملفات الفساد الكبرى وضبط فوضى السلاح المنفلت في البلاد.... (طالع ص 14).

واستقبل السيد السيستاني بمكتبه في النجف امس الممثلة الأممية في اول لقاء بينهما منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد حيث عقد آخر لقاء في 12 نوفمبر 2019. ونقل بيان اصدره مكتب السيستاني عن المرجع الأعلى قوله ان الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العام القادم تحظى بأهمية بالغة ويجب ان توفر لها الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية مشددا على ان تجرى وفق قانون عادل كما لا بد من ان تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل اجرائها، ويتم الاشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة.

وحذر المرجع الأعلى من ان مزيدا من التأخير او غياب شروط انجاح الانتخابات سيؤدي الى تعميق مشاكل البلد والوصول الى وضع يهدد وحدته ومستقبل ابنائه وستندم عليه جميع الأطراف المعنية الممسكة بزمام السلطة في الوقت الحاضر.

ودعا السيستاني الحكومة الراهنة الى المضي بحزم وقوة في فرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص فيه، وطالب الحكومة ايضا باتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى بهذا الشأن حسب الاجراءات القانونية، بعيدا عن اي انتقائية وبكشف عن كل من مارسوا اعمالا اجرامية من قتل او جرح او غير ذلك بحق المتظاهرين او القوات الأمنية او المواطنين الأبرياء مشددا على ان الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع خرقها وانتهاكها والوقوف بوجه التدخلات الخارجية في شؤون البلد وابعاد مخاطر التجزئة والتقسيم عنه مسؤولية الجميع.

من جهتها حذرت بلاسخارت في مؤتمر صحافي من انزلاق البلد لمنحدرات خطيرة اذا لم تجر الانتخابات المقبلة في ظل هذه الشروط، مشيرة الى لقائها مع السيستاني اكد على حفظ سيادة البلد وعدم السماح بالتدخلات الخارجية وفرض هيبة الدولة في هذا الشأن.