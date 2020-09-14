الأولى

تدشن شركة بورصة الكويت اليوم مرحلة جديدة لتأكيد مكانتها الرائدة اقليميا بالتداول في «السوق الأول» تحت رمز التداول «البورصة»، ضمن قطاع «الخدمات المالية لتبدأ مسيرتها المكلّلة بسلسلة من الانجازات، باعتبارها اول بورصة يمتلكها القطاع الخاص وبنسبة تفوق الـ90% في الشرق الأوسط وأول كيان حكومي في الكويت يتم خصخصته. (طالع ص 09)

وارتفع اجمالي عدد الشركات المُدرجة في السوق الى 174، فيما سيرتفع عدد الشركات المُدرجة في «السوق الأول» الى 20.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة بورصة الكويت حمد الحميضي ان ادراج شركة بورصة الكويت يعد محطة تاريخية في مسيرة الشركة لتدخل المرحلة التالية من خطة النمو والتطوير، ستسهم حتماً في تعزيز مكانة الدولة اقليميا ودوليا.

من ناحيته، قال ممثل التحالف الفائز بحصة 44% في شركة بورصة الكويت، عضو مجلس الادارة، ورئيس اللجنة التنفيذية بدر الخرافي ان البورصة تشكل نموذجا يحتذى للشركات التي ترغب بالخصخصة والادراج، لافتا الى ان ادراج الشركة يسهم في تحول سوق المال الكويتي الى بيئة استثمارية ديناميكية ومتنوعة تزدهر على افضل الممارسات الدولية وتتطلع الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في نمو وتطور الاقتصاد الوطني.

من جانبه اكد الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي ان الادراج في السوق «الأول» انجاز جوهري في مسيرة الشركة، فبالاضافة الى التحسينات التي جعلت منها محركاً للنمو والتنمية في سوق المال الكويتي، قامت الشركة بتعزيز مكانتها كبورصة رائدة من خلال طرح حلول مبتكرة في تطوير السوق.