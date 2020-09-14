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علمت «النهار» ان وزارة التربية عملت في الفترة الماضية على تطوير البوابة التعليمية ورفع طاقتها الاستيعابية، مؤكدة انها باتت تستوعب 900 الف طالب ومعلم في وقت واحد.

وقالت مصادر مطلعة ان ادارة نظم المعلومات انتهت من تطوير البوابة التعليمية في اطار اجراءاتها لسرعة الانتهاء من تجهيزات العام الدراسي الجديد 2020/2021 والذي سينطلق بعد 20 يوما. واشارت الى ان البوابة مرتبطة ببرامج «مايكروسوفت تيمز» التي يتم من خلالها عقد الحصص الافتراضية ورفع الواجبات.

وذكرت المصادر ان نسبة مشاركة الطلبة والمعلمين اليومية في البوابة وبرنامج «تيمز» فاقت الـ 98 % ما يعكس وجود تفاعل مع البوابة وتحقيق الاستفادة المطلوبة لمواصلة المسيرة التعليمية، لافتة الى ان الوزارة بصدد اجراء المزيد من التطوير ومعالجة اي معوقات قد تطرأ لضمان تجربة ناجحة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد. في سياق آخر، بدأت التربية امس عقد مقابلات الوظائف الاشرافية للمرشحين الناجحين في الاختبارات التي عقدت في يناير وفبراير الماضيين.

وفي هذا السياق، اكدت المصادر ان الوزارة باشرت عقد المقابلات للمتقدمين لشغل وظيفتي رئيس قسم مادة دراسية وموجه فني مادة دراسية، موضحة ان المقابلات تعقد في عدد من المدارس التابعة للمناطق التعليمية الست.

وأشارت الى ان عدد الذين سيتم عقد مقابلاتهم في حدود الـ 250 يوميا، لافتة الى انه من المتوقع الانتهاء من مقابلة جميع المتقدمين خلال 10 ايام.