الأولى

شدد وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم على ضرورة تطبيق الجزاءات على مخالفي انظمة البناء تفعيلا للدور الرقابي لأجهزة البلدية وتأكيدا على قيامها بدورها فيما يتعلق بمدى الالتزام بالشروط والضوابط الواردة في لوائح البناء.

وكان الجاسم التقى عددا من المواطنين في بلدية العاصمة واستمع لملاحظاتهم وطالب مديري الادارات بتكثيف جهودهم لانهاء المعاملات، داعيا الى رصد اي عوائق فنية او ادارية او تشريعية تمنع عمل الأجهزة على النحو المطلوب، مطالبا بتحديد الجهة المقصرة واقتراح الحلول اللازمة لمعالجة اي خلل في حال قيامه.