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أعلنت وزارة الصحة أمس الأحد تسجيل 553 إصابة جديدة بمرض «كورونا» خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 94764 في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 560.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 591 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 84995.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ «كونا» إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 148 حالة في منطقة حولي الصحية و115 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و109 حالات في منطقة العاصمة الصحية و100 حالة في منطقة الفروانية الصحية و81 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9209.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 2739 ليبلغ مجموع الفحوصات 675742.