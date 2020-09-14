وطن النهار

استقبل وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف. وتم خلال اللقاء استعراض مجمل الاستحقاقات القادمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومناقشة كل الموضوعات المتصلة بآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر بوكيل وزارة الخارجية بجمهورية العراق السفير عبدالكريم هاشم بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت لترؤس وفد بلاده في أعمال الاجتماع الأول للجنة المتابعة الخاصة باللجنة الوزارية العليا الكويتية - العراقية المشتركة.

تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

وعقدت لجنة المتابعة الخاصة باللجنة الوزارية العليا الكويتية-العراقية المشتركة اجتماعها أمس الاحد حيث ترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجارالله فيما ترأس الجانب العراقي الوكيل الأقدم في وزارة الخارجية عبدالكريم هاشم.

وأشار الجارالله في كلمة بمستهل الاجتماع إلى عمق العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين مشيدا بما تحقق لهذه العلاقات أخيراً.

وأكد أهمية المضي قدما في سبيل الوصول إلى الشراكة بين البلدين.من جهته ألقى الوكيل الأقدم كلمة أشاد فيها بالعلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على الوصول بها إلى آفاق جديدة انطلقت بعدها اجتماعات اللجنة بالنظر في جدول الأعمال واستعراض المواضيع الواردة عليه.

واستعرضت اللجنة جدول أعمال الدورة الثامنة للجنة الوزارية العليا الكويتية -العراقية المشتركة التي ستعقد خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأعرب الجانبان عن الارتياح للروح التي سادت الاجتماعات والحرص على إنجاز الأعمال الموكلة للجنة بما يعكس عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وحرص القيادة الحكيمة في كلا البلدين على تعزيزها وتطويرها في كل المجالات.

