وطن النهار

أعلنت جمعية الهلال الأحمر أمس الأحد عن إقلاع طائرة الإغاثة الثانية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى السودان على متنها 40 طنا من المواد الغذائية والادوية والخيام ومضخات المياه لإيصالها للشعب السوداني الشقيق.

وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر يوسف المعراج في تصريح لـ«كونا» إن جسر المساعدات الجوي الذي تسيره الجمعية للمتضررين من السيول في السودان يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الكويتية.

وأوضح المعراج أن الفريق الميداني للجمعية سيشرف على عمليات توزيع المساعدات بالتنسيق مع السفارة الكويتية لدى السودان والهلال الأحمر السوداني دعما للجهود الإغاثية لتحسين أحوال الشرائح المتضررة والحد من تداعيات الظروف التي خلفتها كارثة السيول.

وأضاف أن الفريق الميداني للجمعية سيتفقد الأماكن المتضررة والمنكوبة للوقوف على أحوال سكانها ومعرفة متطلبات المتضررين من الكارثة مؤكدا ان ما تسهم به الجمعية من جهود في السودان هو واجب تجاه أبناء شعبه الشقيق لما يعانيه من ظروف صعبة.

وأعرب عن أمنياته بأن تسهم هذه المساعدات في التخفيف من معاناة الشعب السوداني، مشيرا إلى ان الهلال الاحمر الكويتي سيكثف جهوده في تقديم المساعدة والعون للمتضررين.

وذكر أن هذه المساعدات تجسد سياسة الكويت في إغاثة المحتاجين وللتخفيف من آثار هذه الكارثة التي حلت بعشرات الآلاف من الشعب السوداني ممن تهدمت منازلهم وشردوا بسبب الفيضانات والسيول.

وكانت قد وصلت إلى مطار الخرطوم السبت الماضي اول طائرات الجسر الجوي الكويتي محملة بنحو 44 طنا من المساعدات لمتضرري الامطار والفيضانات التي ضربت السودان.

وقال القائم بالاعمال الكويتي في الخرطوم عبد الكريم المجيم لـ«كونا» ان الطائرة الاولى من المساعدات الانسانية الكويتية للسودان التي تاتي بتوجيهات القيادة السياسية في مد يد العون للاشقاء في السودان لمواجهة كارثة الفيضانات وصلت اليوم لتتزامن مع الذكرى السادسة لمنح الامم المتحدة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لقب (قائد للعمل الانساني) وتسميه دولة الكويت (مركزا للعمل الانساني).

وأضاف ان الطائرة محملة بالمساعدات الغذائية والادوية والمستلزمات الطبية والايوائية وهي تتبع لجمعية الهلال الأحمر، مؤكدا استمرار الجسر الجوي حتى انجلاء الازمة في جميع انحاء السودان منبها لانطلاق حملات للجمعيات التطوعية الكويتية لمساعدة المتضررين في السودان.

بدوره قال المدير العام لجمعية الهلال الاحمر عبدالرحمن العون ان المساعدة تأتي استجابة لتوجيهات سمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بارسال مساعدات عاجلة لمساعدة السودان.

واوضح ان «هذه الطائرة محملة بمساعدات ايوائية ومضخات مياه وادوية وتاتي كهدية من الشعب الكويتي لنظيره السوداني».

ومن جانبه عبر نائب رئيس جمعية الهلال الاحمر السوداني محمد عبدالحميد عن شكره وتقديره للكويت قيادة وحكومة وشعبا لوقوفها الى جانب السودان عبر الدعم السخي والمتواصل.

