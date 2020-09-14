وطن النهار

سيرت جمعية الرحمة العالمية قافلة طبية شاملة الى اهالي منطقة عرتا في جيبوتي، وذلك بمشاركة اطباء استشاريين ومتخصصين مع طاقم اداري للاشراف على القافلة، وجرى توجيه هذه القافلة من قبل ادارة مستشفى الرحمة، بغرض توفير الرعاية الطبية المتخصصة للمرضى من سكان حاضرة المنطقة والنواحي المحيطة بها. وفي هذا الصدد، قال الأمين المساعد لشؤون القطاعات في جمعية الرحمة العالمية فهد محمد الشامري: ان القافلة الطبية ضمت اطباء من مختلف التخصصات القلب، والباطنية، والنساء والتوليد، والأنف والأذن، والأطفال، والعيون، الجراحة العامة، فحص عدد 500 مريض، وتقديم الأدوية اللازمة لجميع المرضى، بالاضافة الى تحويل بعض المرضى الى مستشفى الرحمة حيث تم اجراء 25 عملية لازالة المياه البيضاء. وأضاف الشامري انه تم الكشف على 115 حالة في قسم الباطنة والقلب و75 في قسم النساء والتوليد و90 حالة في قسم الأطفال و75 حالة في قسم الانف والأذن والحنجرة و145 حالة في قسم العيون.

