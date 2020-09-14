وطن النهار

قال رئيس زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية عود الخميس: يعاني الآلاف من مرضى الفشل الكلوي في جمهورية بنغلاديش من عدم توافر الأجهزة الطبية اللازمة لاجراء عملية الغسيل الكلوي والتي تستغرق قرابة 6 ساعات وأكثر، وذلك بسبب تفشي وانتشار المرض بصورة كبيرة في بنغلاديش. وناشد الخميس اهل الخير والاحسان دعم مشروع اجهزة الغسيل الكلوي حيث تبلغ كلفة الجهاز الواحد 5200 دينار، يستفيد منه الآلاف من المرضى الذين يأتون من شتى المناطق طلباً للعلاج من هذا المرض المزمن حيث شاهدنا المرضى الذين يأتون من القرى والمدن البعيدة يفترشون الأرض وينتظرون في طابور طويل من اجل جلسة الغسيل الكلوي.

