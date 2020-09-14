وطن النهار

نفذت الفرق الرقابية في إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء جولات ميدانية شاملة على مدى يومين متتاليين بمنطقتي كبد وسكراب النعايم ترأسها مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفه. ولفت القريفه إلى أن الجولة اسفرت عن رفع 21 سيارة مهملة وسكراب وتم إرسالها لموقع حجز السيارات في البلدية ونقل 1196 م3 من المخلفات والأثاث والأشجار وتحرير مخالفتي نظافة عامة وتحرير 10 تعهدات ووضع 20 ملصقا على سيارات مهملة وسيتم رفعها بعد انتهاء الفترة القانونية لوضع ملصق الإنذار.

