وطن النهار

بقلوب يملؤها الرضا بقضاء الله وقدره غيب الموت بالأمس واحدا من أبرز المؤذنين في مساجد الكويت حيث فقدت الكويت واحدا من رجالاتها الأبرار الحاج المرحوم علي الغتم (بوحسين) عن عمر يناهز الـ 90 عاما بعد مسيرة حافلة بالخير استمرت أكثر من 70 عاماً في العطاء، فقد كرّس الراحل حياته في خدمة الدين والعمل الخيري كان رحمه الله طيب الخصال جم التواضع حسن المعشر والخلق وكان كريما عطوفا يحظى بمحبة واحترام كل من تعامل معه وسيظل اسمه محفورا في قلوب المؤمنين.

لقد هجر الراحل حياة الترف وعاش حياته متنقلا بين المساجد والحسينيات إما قارئا للقرآن الكريم أو مؤذنا من على منائر الخير والنور في بيوت الله الحرام.

لقد ولد الغتم رحمه الله عام 1930م في حي (الحاكة) بالقرب من (دروازة العبدالرزاق) على يد الولادة المشهورة (الداية) المرحومة لطيفة المعيلي (أم جاسم) وقد بادر والده المرحوم عبد علي الغتم بإدخاله في الكتاتيب كي يتلقى العلم على يد ملا زكريا الأنصاري ثم تحول إلى ملا (بلال) فقد ختم القرآن الكريم منذ نعومة أظفاره وأصبح قارئا في المناسبات المختلفة التي تقام في المساجد أو الحسينيات المعروفة في ذلك الوقت.

لقد تعاقب المؤذنون يرحمهم الله في الكويت على تحمل مسؤولية الآذان في المساجد أمثال المرحوم الحاج محمد الحواج والحاج المرحوم ملا أحمد الصفار والحاج المرحوم صالح السالم والحاج المرحوم عبدالنبي الغتم امتثالا لمصاديق قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: (المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة) لقد استطاع الراحل أن يرث من أولئك الرجال هذه الخصلة الإيمانية فأصبح مؤذنا بل من أبرز المؤذنين بين مسجدي الصحاف الذي تأسس عام 1800م والحاكة والذي أسسه ملا محمد السالم وثلة من المؤمنين عام 1900م بإيعاز من المرجع الديني الراحل ميرزا علي الاحقاقي وأخيرا أذن في جامع الإمام الصادق عليه السلام الذي أطلق عليه المرجع الديني الراحل ميرزا حسن الإحقاقي بدل مسجد الحاكة.

لقد رحل الغتم عن عالم الدنيا لكنه ترك بصماته الخيرة المليئة بالعطاء حيث مازالت أسماع المصلين من الأباء والأبناء يتذكرون صوته الشجي وهو يصدح بالأذان من على مآذن الخير والنور لقد عاصر المرحوم الغتم علماء ومراجع الدين الأكارم كالمرجع الديني الراحل ميرزا علي الحائري الإحقاقي وميرزا حسن الحائري الأحقاقي وميرزا عبدالرسول الحائري الأحقاقي حيث تزود منهم العلم الفقه والتاريخ والتواضع والأخلاق الإسلامية وتشرب منهم الولاء والانتماء لأهل البيت عليهم السلام وأخيرا كان معاصرا لآية الله ميرزا عبد الله الحائري الأحقاقي (قدس سره الشريف).

لم يكن الراحل مؤذنا وقارئا للقرآن الكريم في المساجد والحسينيات فحسب بل لقد تحمل مسؤولية ايقاظ الصائمين لتناول وجبة السحور وهو يردد(اصح يا نائم وحد الدائم....) نعم إنه (بوطبيلة) أو المسحراتي كما يطلق عليه في ذلك الوقت كان يتجول بطبله بين البيوتات القريبة في الحي يقرع الطبل إيمانا منهم بإحياء السنة النبوية الشريفة في وقت السحور.

كان المرحوم الغتم أحد أعضاء الفرقة الشعبية (أولاد عامر) المشهورة التي كانت تحاكي الشجاعة والحماسة في الحروب من خلال أبيات الشعر الحماسية التي يرددها الرجال صفا واحدا وكان المرحوم الغتم بارعا متميزا بقرع الطبل، لقد كان بارعا وخبيرا في إصلاح عدة الفرقة الشعبية وكان مسؤولا عن تلك العدة المكونة من (الطبول والطيران) المختلفة وكان يصلح تلك العدة التي تستخدم في أداء هذا التراث من الفن الشعبي العريق في الكويت وقد استطاعت أن تحافظ على تراث الأجداد والآباء والجزيرة العربية وقد ورث المرحوم الغتم كل ذلك من أبيه الراحل.

لقد شاءت الأقدار أن يكون أحد المصلين المصابين من شظايا التفجير الإرهابي الغاشم الذي تعرض له جامع الإمام الصادق عليه السلام في شهر رمضان المبارك عام 2015م لكنه ظل سنوات طويلة بعد هذا التفجير طريح الفراش يتحمل المعاناة والآلام لكنه كان يحتسب ذلك عند الله جلَّ وعلا كان مؤمنا يردد وهو على فراش المرض آيات القرآن الكريم (مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى? نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) لكن المفارقة العجيبة في حياة هذا الرجل المؤمن أن فصول الآذان لم تفارقه حتى وهو على فراش المرض وقد بلغ مبلغا من العمر ولكن ما أن يحين وقت الآذان تراه يبادر بالآذان في الوقت الشرعي بصوته الذي انهكه المرض دون حاجة لتذكير أو طلب حاجة من أحد.

لقد غادرنا الراحل الغتم عن عالم الدنيا لكنه مازال في قلوبنا وهو محل إجماع وتقدير واحترم من جميع الناس الذين عاصروه فأشادوا بمناقبه الكريمة لقد أدخل المستشفى في مرضه الأخير بالعناية المركزة في مستشفى الأميري بعد تعرضه لأزمة مرضية خطيرة وهو في حالة من الغيبوبة حتى فارق الحياة وقد شاءت الأقدار أن يشيع ويدفن في المقبرة الجعفرية في دولة الكويت يوم الأحد 13/9/2020م بالقرب من قرينه الذي ولد معه في نفس اليوم ولازمه طوال حياته سماحة الشيخ المرحوم عبدالله نجم المزيدي ولد معه وعاش معه ودفن بجواره. هكذا كان رحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته وعوضنا وأهله خيرا في هذا المصاب الجلل، ويشهد الله إنا لفراقك يا أبا حسين لمحزونون ولكننا لا نقول الا ما يرضي ربنا.. نسأله تعالى ان يتغمده برحمته الواسعة ورضوانه وأن يمتعه بعظيم الأجر وحسن الثواب وأن يسكنه أعلى جناته وأن يلهمنا جميعا جميل الصبر والسلوان ويحسن عزاءنا، انا لله وانا اليه راجعون.

