وطن النهار

اقترحت الجمعية الكويتية لحماية البيئة نمطا استثنائيا لموسم التخييم للعام الحالي نظرا لتفشي فيروس كورونا واتساقا مع الاجراءات الاحترازية الهادفة الى حماية المخيمين ورواد البر من الاصابة به فضلا عن تخفيف الضغط على البيئة البرية خلال موسم التخييم والحد من الاستخدامات البشرية الخطأ على البيئة الصحراوية.

وأعلنت الجمعية في مقترحها للتخييم للعام الحالي «اعتماد تطبيق مفهوم الكشتة، وهي النزهة البرية أو البحرية والمتعارف عليها بأنها قصيرة المدة مقارنة بالتخييم وهي بسيطة ويمكن لأي جماعة الاتفاق عليها مسبقا ومن ثم الذهاب لها في النهار حتى نهاية اليوم، وهي مناسبة لكل من لديه رغبة في التنزه والاستمتاع بالبيئة ليوم واحد فقط»، مشيرة الى ان مقترح التخييم للعام الحالي يهدف إلى المحافظة على البيئة الصحراوية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الضغط الذي يقوم به موسم التخييم على البيئة الصحراوية، وطالبت «بتحديد فترة التخييم بشهر واحد فقط لموسمي التخييم للعامين المقبلين 2021 و 2022 كظرف استثنائي بحيث لا يتم منع المرتادين من التمتع بجماليات الصحراء في أفضل مواسمها، بعيدا عن موسم الأمطار وبعد التأكد من مناسبة الأوضاع الصحية».

واضافت: «لتقليل وتقنين التخييم سواء بالكشتة هذا العام أو بتقليص فترة التخييم لشهر واحد في العامين المقبلين فوائد كبيرة على تهيئة الظروف المناسبة للبيئة البرية لاستعادة عافيتها واعادة تأهيلها وزيادة فرصة انتقال وانتشار البذور وتخزينها في الارض للمواسم المقبلة مما يعيد التوازن للكائنات الحية التي تعيش في المنطقة اذا استمرت الحياة الفطرية بدورتها الطبيعية»، مؤكدة أن «الفكرة في الكشتة هي أن تكون قصيرة المدة ولا تحتاج للكثير من الاعداد والتجهيز وبذلك تقلل من الممارسات التي تؤدي إلى تلوث أو تدهور أو إتلاف البيئة الطبيعية أو بأي من مكوناتها أو الإضرار بالحياة الفطرية البرية أو المساس بقيمتها الجمالية أو الايكولوجية».

