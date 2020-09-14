وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة امس الأحد تسجيل 553 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 94764 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 560 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ «كونا» إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 148 حالة في منطقة حولي الصحية و115 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و109 حالات في منطقة العاصمة الصحية و100 حالة في منطقة الفروانية الصحية و81 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9209 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 2739 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 675742 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 591 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 84995 حالة.

