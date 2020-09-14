وطن النهار

اعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش لمرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه، عن قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية، وذلك غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء.في ميدان الرماية البحري والمشار إليه على مسافة 16.5 ميلاً بحرياً شرق رأس الجليعة امتداداً لجزيرة قاروه، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتداداً إلى جزيرة أم المرادم.

واهابت رئاسة الأركان العامة للجيش، بجميع مرتادي البحر، عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة، حرصاً منها على سلامة الجميع.

